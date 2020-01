la Juventus si sdoppia, tra virtuale e realtà. Infatti, il week-end vedrà i bianconeri scendere in campo due volte: certo, domenica sera all'Olimpico contro la Roma, ma anche domani, alle 14.55 contro lo Shalke 04. Questa volta, però, a giocare non ci saranno CR7 e compagni, ma i gamers della squadra di Pes della Juventus, impegnati nel campionato per videogiochi eSport Pro. La partita sarà visibile in diretta sul canale YouTube della manifestazione.