Arturo Vidal vuole tornare in Italia. Il cileno è un'idea della Juve che potrebbe fare un tentativo per riportarlo in bianconero se dovesse uscire un centrocampista a gennaio, ma l'Inter è decisamente più avanti: i nerazzurri hanno avuto l'ok del giocatore e ora stanno provando a convincere il Barcellona a lasciarlo partire. Secondo Mundo Deportivo, dietro alla volontà di Vidal c'è anche un motivo fiscale: il giocatore, infatti, potrebbe usufruire del Decreto Crescita per agevolazioni sulla tassazione del suo stipendio.