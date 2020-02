Sono passati già quattro anni, quattro interi campionati da quel 13 febbraio 2016. Oggi, infatti, è l'anniversario del momento in cui Simone Zaza regalò una gioia immensa ai tifosi della Juventus, probabilmente, anzi sicuramente, la più grande nella sua avventura bianconera. E' il giorno del pieno godimento juventino, quello che celebra una rimonta storica sul Napoli capolista, completata proprio nello scontro diretto. E’ il minuto 88 di Juventus-Napoli, il risultato non si sblocca dallo 0-0 e sotto i riflettori spunta inaspettatamente lui, Simone Zaza: sinistro fortissimo, leggera deviazione e palla che si insacca alle spalle di Reina, nel boato dello Stadium. Uno a zero e sorpasso in classifica. Oggi, è il Simone Zaza day.