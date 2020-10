Se già normalmente la rivalità fra i tifosi di Juve e Napoli tocca punte altissime, la querelle sul rinvio dell'ultima gara ha ulteriormente esasperato i toni. Così dopo la sconfitta dei partenopei in Europa League contro l'AZ Alkmaar su Instagram e Twitter i sostenitori bianconeri infieriscono, considerando anche che lo scarso livello tecnico della formazione olandese, peraltro indebolita da diversi casi di positività al Covid. Sarebbe stato meglio che l'ASL (o l’AZL?) avesse vietato questa partita, ironizzano in molti, anziché quella di Torino. O forse è per evitare figuracce di questo tipo che il Napoli non ha lasciato la Campania, in quella celebre serata?