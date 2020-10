“Non siamo stati noi a decidere. Vorrei rispondere a Mughini: lui dice che ho fatto lo sborone, non è così. Io non faccio lo sborone, ho solo detto che in quel momento per noi era meglio andarcela a giocare. Non siamo stati noi a decidere, ci hanno detto di non partire quando eravamo sul pullman. Spero di giocarla e di vedere la classifica reale per quanto fatto sul campo, se arriveranno altre decisioni pazienza… Il Napoli non ha 11 punti in questo momento, ne ha 12 in quattro partite, poi vediamo”. Così Gennaro Gattuso ha risposo in merito a Juve-Napoli, sfida non giocata ma vinta a tavolino dalla Juventus tre settimane fa. Un messaggio chiaro a Mughini, noto tifoso bianconero, perché è sempre Juve-Napoli, anche a distanza.