Nella gallery, le reazioni dei tifosi della Juventus che hanno ironizzato sulle polemiche che c'erano state per Pjanic.

La vittoria delall'ultimo secondo ha suscitato molte polemiche per gli episodi arbitrali. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento il fallo siche è costato il calcio di rigore ma non l'espulsione dell'esterno nerazzurro. Una decisione che ha lasciato molto perplessi vista la brutta entrata del giocatore dell'Inter e considerando che l'arbitro dell'incontro, Valeri, era andato a rivedere l'episodio al VAR.in quel famoso Inter-Juve finito 2-3 con la rimonta bianconera. Il confronto tra quell'episodio e ciò che è successo ieri si collega con il fatto che Valeri fosse in sala Var nella rinomata partita tra inerazzurri.