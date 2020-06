Avversari in campo, ma anche (e soprattutto) amici nella vita. Matthijs De Ligt e Stephan De Vrij sono separati solo dal colore della maglia e da una rivalità storica come quella tra Juventus e Inter. Sette anni di differenza e due percorsi diversi, ma quando riescono a trovare un po' di tempo per stare insieme ne approfittano. Come stasera, quando si sono ritrovati insieme a giocare a carte insieme alle compagne Annekee e Doina. Partita a carte e storia su Instagram, pubblicate dalla fidanzata di Matthijs sul suo profilo. Il relax del sabato sera, aspettado il ritorno in campo.