Da una sessione di mercato all'altra, il mood è sempre quello: sfida Juve-Inter. L'obiettivo in comune per gennaio è Emerson Palmieri del Chelsea. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale i due club sono pronti a un testa a testa per l'esterno sinistro del Chelsea. Già nella sessione appena finita l'avevano messo nel mirino insieme a Marcos Alonso, altro giocatore che piace sia alla Juve che all'Inter e che sembrava potesse andar via dopo un'accesa discussione con l'allenatore dei Blues Frank Lampard.