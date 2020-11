1









Contro il Torino è arrivata la terza vittoria in rimonta per l'Inter di Antonio Conte, che dopo il 4-2 ai granata non è soddisfatto della prestazione della squadra: "Dovevamo essere molto più feroci e determinati - ha detto a Sky Sport - Ho giocatori intelligenti che sanno capire dove bisogna migliorare. Dobbiamo alzare l'attenzione, la strada è lunga e faticosa. Questa partita ci serve da lezione. Se Lukaku dice che non siamo ancora una grande squadra sono contento, perché quando sento che dall'esterno all'ambiente vengono enfatizzate alcune situazioni dalle quali siamo ancora lontani mi si rizzano i peli. Mi dispiace se si va dietro a sirene ammalianti. Gli avversari devono sentire la cattiveria già nel sottopassaggio, ma questa caratteristica ancora ci manca. I nuovi devono ancora capire alcune cose".