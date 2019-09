La Figc e la Federazione tedesca, hanno organizzato uno dei più classici Germania-Italia, in programma il 7 gennaio a Furth alle 18. Tanti ex campioni in campo per il nuovo progetto Azzurri Legends: da Cannavaro a Pirlo, passando per Totti, Gattuso e Zambrotta. Tra i tedeschi, confermate le presenze di Klinsmann, Berthold, Bein, Buchwald, Frings e Nowotny.