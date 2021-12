La Figc è stata chiara: o arrivano offerte accettabili per rilevare la Salernitana da persone slegate da Lotito, o il club sarà escluso dalla Serie A. Qualora ciò accadesse, il campionato diventerebbe a 19 squadre esattamente al giro di boa. Cosa succederebbe in tal caso?Questo andrebbe a beneficio di chi ha battuto la formazione campana, mentre Genoa, Venezia, Verona e Cagliari (ed eventualmente Udinese e Inter se non la battessero nei due match da qui a Natale) rimarrebbero col rimpianto di non essere riusciti a vincere coi granata e aver perso 2 o 3 punti rispetto alle rivali.Non è però da escludere, spiega Calciomercato.com, che il Consiglio Federale possa decidere di tenere la Salernitana in A eccezionalmente fino a fine stagione per non falsare il campionato. Entro Capodanno sapremo.