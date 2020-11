Cristiano Ronaldo è intoccabile nella Juventus. Almeno quando si tratta di schieramenti sul campo. Ma sul mercato è davvero incedibile? Secondo alcuni rumors che rimbalzano dalla Spagna, rilanciati in particolare dal sito internet del giornale Sport, la Juve potrebbe vendere CR7 prima della fine suo contratto, in scadenza nel 2022, per alleviare i bilanci in seguito alla crisi post-lockdown. Il suo stipendio è di 31 milioni di euro all'anno. Ma chi se lo potrebbe comprare? Al momento il Paris Saint-Germain sembra l'unico club con le possibilità e la volontà di sostenere un investimento per il fuoriclasse portoghese.