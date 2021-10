La Juventus, data la situazione attuale nella classifica di Serie A, con appena 15 punti in 11 giornate di campionato, devono iniziare a fare potenzialmente i conti con qualsiasi tipo di scenario. Anche quello della mancata qualificazione in Champions League, qualcosa che non si vede da dieci anni dalle parti della Continassa. Dal passaggio di consegne, cioè, tra Delneri e Conte.

Ma quanto perderebbe la Juve, in termini economici, in caso di mancata qualificazione alla Champions?

SCRIVE CALCIOMERCATO.COM - "Non dovesse partecipare il prossimo anno alla Champions, la Juventus vedrebbe sfumare almeno 50 milioni di euro di entrate. In caso di Europa League (pure al momento non scontata), infatti, i ricavi sono sensibilmente minori. Ora, da poco è stato approvato un aumento di capitale da 400 milioni di euro, di cui 150 saranno utilizzati per sanare le perdite conseguenza diretta del Covid. La mancata qualificazione in Champions, con oltre 50 milioni in meno in cassa, ridurrebbe ulteriormente la forza economica del club bianconero per far ripartire il progetto, per coprire il piano di sviluppo societario. Un eventuale fallimento (sportivo) che, quindi, rischia di ripercuotersi non solo sulla prossima stagione ma anche sulla capacità di azione dei prossimi anni."