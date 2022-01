di Luca Bedogni

In ogni circostanza negativa, e persino nelle più opprimenti, plumbee e irreparabili, trovi sempre qualcuno in grado di farti notare un risvolto luminoso. Ebbene, oggi proveremo anche noi a frequentare la via dell’ottimismo e ci concentreremo su McKennie: l’infortunio di Chiesa -sia maledetto il giorno, il mese e l’anno- forse l’ha messo nella condizione ‘ideale’ per raggiungere i famosi 10 gol.

Avevamo quasi dimenticato la profezia dei 10 gol lanciata da Allegri nel primo test della Continassa, l’estate scorsa. Quando Weston segnò al Cesena e dalla panchina il tecnico livornese portò avanti le mani nella direzione del texano, le aprì a formare due bei ‘cinque’ e poi gridò ai quattro venti l’ obiettivo da inseguire. A che punto siamo? Dopo Juve-Udinese siamo arrivati a 4, considerando anche il gol nella finale di Supercoppa contro l’Inter. Quasi a metà strada e nei tempi giusti, visto che abbiamo appena scollinato da un girone all’altro. Sta’ a vedere che almeno questa l’ ha azzeccata il conte Max.