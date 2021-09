E se avesse ragione Allegri? Che qui e ora, seppur in Svezia, una nuova Juve è stata ed è possibile. E se avesse ragione Allegri, ancora? Che tutto quel che abbiamo visto, dall'inizio della rimonta dell'Udinese fino al gol di Koulibaly, e in mezzo il disastro Empoli, era solo allucinazione da sveglia prematura, quando apri gli occhi perché devi e non perché sei esattamente pronto. Non una giustificazione, ma una spiegazione.La bravura della Juve non è stata segnare 3 gol al Malmo: non è esattamente un'impresa fuori dal normale. La bravura della Juve è stata essere compatta, scivolare per bene tra le due fasi - il modulo cambiava come le scale di Hogwarts, dal 3-5-2 al 4-4-2 -, sostituire quell'impermeabilità che aveva attraversato un'intera era bianconera con l'attenzione massima e la cura del dettaglio. Dove non arriva (più) il talento, può sempre arrivare l'organizzazione.Cosa c'è da aggiungere? Semmai, c'è da aggiustare.Dal ritorno di un bunker, o comunque di una camera di protezione, la Juve è più libera di testa e in grado di sfruttare la proposta di gioco che in realtà non è mai mancata, se non contro l'Empoli e parzialmente per scelta al Maradona. NValga quel che valga, e l'avversario vale poco, la vittoria invece tanto: ma è una serata che dà morale, fiducia, futuro. No, non c'erano giocatori bianchi come quel pallone. E no, non ci sono stati ragazzi con la paura di affrontare il Malmo. Qualcosa può esser cambiato: oltre gli errori di Szczesny, c'è una squadra tutta ancora da valutare.