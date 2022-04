1







di Benedetta Panzeri

Ancora una volta, sarà derby d'Italia. E ancora una volta, ci sarà in palio un trofeo, come il 12 gennaio scorso. Fu una serata amara, quella, per la Juve, beffata allo scadere dei tempi supplementari da Alexis Sanchez, dopo un errore madornale di Alex Sandro. Quattro mesi dopo, può arrivare la rivincita. L'appuntamento per la grande sfida è per l'11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, dove i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Inter nella finale di Coppa Italia conquistata grazie alla doppia vittoria nel penultimo step contro la Fiorentina.



Una partita che significa tanto fin da ora, forse tutto. Perché per la Juve è l'ultima speranza per dare un senso a una stagione complicata, sulla quale incombe il rischio "zero tituli" che dalle parti della Continassa non si vedeva da oltre un decennio. Il livornese sa come si fa. Sulla panchina della Juve ha già trionfato quattro volte in Coppa Italia, diventando l'allenatore più vincente nella competizione a pari merito con Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini. Dall'altra parte, però, incrocerà Simone Inzaghi, che nella sua esperienza da tecnico ha messo in bacheca quattro trofei. Pochi o tanti che siano, li ha soffiati tutti alla Juve. In tre occasioni proprio a Massimiliano Allegri.



I bianconeri vogliono la rivincita, per vendicare la Supercoppa di cui sopra ma anche la bruciante sconfitta casalinga in campionato del 3 aprile scorso, arrivata paradossalmente al termine di una delle migliori prestazioni stagionali della Vecchia Signora, ma tanto pesante da decidere la corsa scudetto. L'11 maggio, la pressione sarà tutta sulle spalle della Juve, che non potrà sbagliare. La squadra lo sa, ma dopo lo stop contro il Bologna sembra tornata in carreggiata. Giusto in tempo per Juve-Inter, un'altra Juve-Inter. Mai banale, mai scontata. Questa volta fondamentale.