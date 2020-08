3







È questione di stile. Anche nelle sconfitte, perché sapersi complimentare con l’avversario che ha appena vinto il confronto è qualcosa riservato a pochi. Un’etica superata dalla rivalità fra club, che la Juventus ha comunque conservato nella tradizione. E non c’è assolutamente da sorprendersi se il club bianconero riservi un post su Twitter per omaggiare il Siviglia vincitore dell’Europa League ai danni dell’Inter. Non c’entra nulla l’eterna faida tra i due club e quindi interpretare il tweet come un pretesto per mettere il dito nella piaga. Perché la Juve ha stile e ha sempre fatto i complimenti alle squadre avversarie per la conquista di trofei, anche quando i vincitori erano i diretti rivali.



IN SERIE A SOLO UN CLUB SI È COMPLIMENTATO PER IL NONO SCUDETTO - Senza andare troppo in là nel tempo, basta riavvolgere il nastro al 17 giugno, quando la squadra di Sarri fu beffata ai calci di rigore dal Napoli, in finale di Coppa Italia. Con estrema sportività, la Juve si è complimentata con i partenopei su Twitter. Restando temporalmente in questa stagione, è stato direttamente il capitano Bonucci a battere le mani per la Lazio, che aveva appena conquistato la Supercoppa Italiana rifilando un sonoro 3-1 alla Juve. Stile, tutto qua, che in molti non possiedono. E la dimostrazione è stata lampante in occasione della vittoria nel nono tricolore consecutivo, quando l’unico club di Serie A ad omaggiare l’impresa bianconera è stata la Sampdoria – tra le italiane sono pervenuti i soli tweet di Pescara e Pro Vercelli. Accettare la sconfitta, togliersi il cappello davanti al rivale ed in generale complimentarsi con chi raggiunge importanti traguardi sportivi. La Juve sa farlo e si differenzia dagli altri. Per questo, se in un mondo parallelo l’Inter avesse trionfato in finale, non sarebbe stato strano scovare un tweet di applausi da parte dei bianconeri. Al contrario, il risultato è già stato constatato.