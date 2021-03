1









Il calcio mondiale è pronto al cambiamento. Non ci saranno solo nuove regole sul fallo di mano, ma anche un cambiamento importante dell'IFAB in merito al fuorigioco, con l'obiettivo di garantire più gol e maggiore spettacolo nel calcio del futuro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo corso dovrebbe iniziare nel 2023 e riporterebbe d'attualità il tema della "luce" tra l'attaccante e l'ultimo difendente. Se il giocatore che riceve palla avrà una parte in linea (regolare) e una oltre (irregolare), non sarà più offside. Più semplicemente: piede in linea e testa avanti (o viceversa), oggi è fuorigioco, ma domani potrebbe essere regolare. Solo in Premier verrebbero convalidati il doppio dei gol considerati regolari quest'anno.