Your browser does not support iframes.

L’amichevole contro il Tottenham persa dalla Juventus per 3-2 ha messo in evidenza un Gonzalo Higuain in buona forma fisica. L’argentino, che nel finale di partita ha indossato anche la fascia da capitano, ha esaltato i tifosi bianconeri incollati davanti alla tv soprattutto per il bel gol del provvisorio 1-1, tanto che da quel momento in poi, sui social network, si sono moltiplicati gli appelli a non lasciar andar via il giocatore. La Roma sembra sempre più vicina ad aggiudicarselo, ma dell’Higuain visto oggi - con quella grinta e quell’intesa con Cristiano Ronaldo - nessuno sembra volersi privare. Paratici ne terrà conto?