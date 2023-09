L'amore non è mai stato così forte, ve lo abbiamo appena raccontato . E allora perché non fare di tutto per mettere una firma capace di prolungarlo il più possibile nel tempo, anche formalmente? Dusane lapotrebbero rimanere insieme per molti anni, o almeno questo è l'obiettivo che si conta di raggiungere per consolidare ulteriormente un rapporto che fortunamente non è stato incrinato dalle tentazioni estive, ma che anzi sembra essersi rinforzato con nuova linfa dopo una stagione difficile, con più ombre che luci. Come scrive Tuttosport, Cristianoe Giovannistanno progettando di rinnovare il contratto del serbo fino al 2027 o al 2028, con una mossa ben precisa: quella che prevede di spalmare un po' i suoi emolumenti per ammortizzarne la valutazione a bilancio, considerando che il prossimo anno l'attaccante sfonderà il muro dei 10 milioni di ingaggio per poi arrivare in seguito fino a 12, senza neanche usufruire dei benefici del Decreto Crescita.- A breve, quindi, sono previsti i primi contatti con il suo agente Darko, avvistato sabato all'Allianz Stadium. Da parte sua, e in generale dall'entourage di DV9, è già filtrata una prima apertura nei confronti della dirigenza bianconera, consapevole che in estate il giocatore ha sempre dato priorità alla permanenza. Ci si metterà presto al lavoro, insomma, sperando di accontentare tutti. Perché Dusan è un patrimonio da non disperdere, ma anzi da conservare con cura, fin da ora.