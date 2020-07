6







di Nicola Balice

Lo scudetto è arrivato. Ora testa alla Champions, almeno per quel che riguarda Maurizio Sarri e la sua squadra. Mentre la testa di Fabio Paratici non può che essere già rivolta alla prossima stagione. Con tutta una serie di giocatori da piazzare sul mercato, non tanto e non solo per fare cassa, quanto per svecchiare, completare e rimotivare la rosa. Sono tanti i calciatori ormai a fine corsa, almeno per quel che riguarda la Juve. Ecco nel dettaglio la situazione sul mercato di tutti i calciatori che non sono solo non-incedibili, ma cedibili a tutti gli effetti.