E' nato Tommaso!



Congratulazioni a mamma Michela e a papà Daniele! pic.twitter.com/Jcx7Bd0DHa — JuventusFC (@juventusfc) September 18, 2020

Anche la Juventus si è unita al coro di auguri per la nascita di Tommaso, primogenito di Daniele Rugani e Michela Persico:, ha scritto la Juventus su Twitter. Rugani ha invece scritto su Instagram: "​Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità Bravissima e grazie per tutto questo Michela". La neomamma ha invece scritto: "​Tommaso Rugani 18-09-2020. 3,4 kg di puro amore".