A 84 anni ci ha lasciato Piero Gay, figura storica che nel 1951 fondò i Fedelissimi Granata, primo esempio di tifo organizzato in Italia. Gay era un'istituzione, un simbolo. Rigorosamente in giacca e cravatta, gentile e sorridente quando raccontava i trionfi del Grande Torino. Si faceva più serio quando parlava del ricordo della tragedia di Superga. Piero fu tra i primi a vedere dal Colle quello che era successo. Emozioni che non si dimenticato. Forti, come il suo amore per il Toro e il Filadelfia che ha fatto in tempo a vedere rinascere; Gay fu un volto storico dei primi programmi tv dedicati alla squadra granata. Da un paio d'anni era su una sedia a rotelle per via di alcune patologie ma di mollare non ci pensava proprio. Come riporta La Stampa, il giovedì prima di Pasqua si era sentito con la famiglia, era lucido e coscente; il giorno dopo è arrivata la notizia della positività al coronavirus e ieri Piero ha perso la vita lascando la moglie e due figli.



Tutta la redazione de Ilbianconero.com si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Piero Gay