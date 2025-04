È morto Papa Francesco

AFP/Getty Images

L'annuncio della morte di Papa Francesco

È morto. La notizia è stata confermata dal cardinale Kevin Farrel, camerlengo del Vaticano."Alle 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Tutta la sua vita è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa", ha detto Farrell. "Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".

La sua passione per il calcio

Il Pontefice, 88 anni, si è spento nelle scorse ore. Come riportato da Corriere.it si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero al Gemelli. Ieri, nel giorno della Santa Pasqua, aveva desiderato partecipare alle celebrazioni della messa e si era affacciato alla loggia di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Poi il giro in papamobile tra la folla per salutare i fedeli.Papa Francesco - all'anagrafe Jorge Maria Bergoglio - era tifosissimo di calcio, una passione che ha portato fin dentro al Vaticano. Argentino di origine, tifava fin da bambino per il San Lorenzo de Almagro. Tantissimi i calciatori e i fedeli che gli hanno fatto visita in questi anni, dalla Nazionale Italiana - celebre la foto con lo scambio del Pallone con Buffon - a Messi, Cristiano Ronaldo e ai rappresentanti di tutte le nostre squadre italiane, come ricordato da Calciomercato.com.