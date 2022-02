ìella notte è morto l'ex presidente di Palermo e Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni, si è spento intorno alle due di notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna per le complicazioni legate a un problema al colon, che lo aveva costretto al ricovero nei giorni scorsi.



Zamparini alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato all'addome per una peritonite all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Si stava riprendendo prima del nuovo problema. Pochi mesi fa l'ex patron del Palermo ha perso il figlio più piccolo, Armando, 23 anni, scomparso a Londra (dove studiava) per un'ischemia. Lascia altri quattro figli: Silvana, Greta, Andrea e Diego.