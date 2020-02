E' morto a 81 anni Luciano Gaucci, l'ex presidente del Perugia venuto a mancare nella sua residenza a Santo Domingo. Ha raggiunto l'apice della sua carriera da imprenditore gestendo il club umbro dove lanciò giocatori come Gattuso, Materazzi, Liverani e Grosso. Portò in Italia Nakata e Saadi Gheddafi, uno dei figli dell'ex dittatore della Libia. Ai tempi della Viterbese fu il primo presidente italiano a scegliere una donna - Carolina Morace - come allenatrice di una squadra maschile. Indagato per il fallimento del Perugia e bancarotta fraudolenta insieme ai figli Riccardo e Alessandro, nel 2005 si era rifugiato a Santo Domingo, dove ha trascorso 4 anni di latitanza prima di fare ritorno in Italia.