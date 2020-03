Tragedia a Porto Potenza Picena: è morto l'ex l'arbitro Antonio Martiniello, che un mese fa era stato colpito da Daspo per un anno per aver rifilato testata il portiere Matteo Ciccoli dopo la partita di Seconda Categoria tra Borgo Mogliano e Montottone a inizio febbraio, e un mese dopo arrestato per stalking nei confronti dell'ex compagna. Martiniello è stato travolto da un treno vicino alla stazione dove stava andando inseguito dai carabinieri che l'avevano raggiunto a casa per arrestarlo, come riporta il Corriere dello Sport. Tra le varie ipotesi anche quella del suicidio.