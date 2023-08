. È venuto a mancare a Brescia, dove era ricoverato in ospedale da qualche settimana, il celebre, personaggio televisivo e giornalista divenuto noto al pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Originario del Gambia, all'anagrafe, era arrivato in Italia nel 1972 con una borsa di studio dell'Università per Stranieri di Perugia, dopodichè ha iniziato la sua carriera come deejay nelle discoteche e radio locali, per poi cominciare a commentare le partite della Vecchia Signora dalle tribune stampa degli stadi di tutta Italia. "È grazie al mio tifo per la Juventus che sono diventato famoso" raccontava spesso, parlando sempre con grande amore della sua squadra del cuore. Aveva 72 anni. La camera ardente è stata allestita alla Poliambulanza, mentre i funerali saranno celebrati lunedì a, il Comune in provincia di Brescia dove viveva.