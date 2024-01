Giulianoaveva 70 anni e viveva a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Si è spento, stando a quanto riferisce Ansa, questa mattina dopo una breve malattia. Aveva vestito in carriera anche la maglia della Juventus. Non solo però anche Roma, Genoa e Avellino. Con il club campano vinse, ex aequo con Roberto Pruzzo, il titolo di capocannoniere della serie B, con 18 reti, nel 1975/76.