Il giornalismo sportivo perde un altro grande. All'età di 77 anni si è spento Claudio Ferretti, per circa mezzo secolo voce e volto della Rai, per cui ha raccontato soprattutto il ciclismo e il Giro d'Italia. Radiocronista per "Tutto il Calcio minuto per minuto" agli esordi, in compagnia di altre celeberrime voci come Ameri, Ciotti, Bortoluzzi e Provenzali, si è dedicato principalmente al ciclismo. Dal 1998 al 2000 è stato conduttore della trasmissione della Rai "Processo alla tappa".