Lutto in casa Fiat: è morto a 97 anni, nella sua casa di Milano, Cesare Romiti, ex presidente (dal 1996 al 1998) e amministratore delegato (dal 1976 al 1996) del gruppo automobilistico torinese. Nato a Roma nel 1923, Romiti ha segnato la storia del gruppo Fiat accanto all'Avvocato Gianni Agnelli: uniti nel successo lavorativo ma divisi dalla fede sportiva, perché Romiti era un tifoso della Roma in casa della Juventus.



Non solo i 24 anni trascorsi in Fiat nel ricco curriculum di Romiti: è stato presidente di Rcs MediaGroup (dal 1998 al 2004), prima di passare a Impregilo, e ha anche fondato la Fondazione Italia-Cina, di cui è stato presidente.