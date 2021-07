A 78 anni morta. Ad annunciare la scomparsa dell'ex showgirl è stato Sergio Iapino: "Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.Raffaella Carrà è sempre stata una grandissima tifosa della Juventus: Per l'ultimo programma per la Rai, è infatti stata ospite della Juventus nella sede della Continassa, dove aveva incontrato i giocatori e aveva intervistato Leonardo Bonucci. La Juve ha pubblicato una foto di quella giornata, con un saluto affettuoso in allegato: "Ciao, Raffaella".