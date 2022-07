So fa sempre più incerto il futuro di Paulo Dybala, ancora in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Per l'argentino la prima squadra a muoversi è stata l'Inter che però, non ha mai approfondito i contatti fino in fondo, lasciando di fatto spazio e tempo alla concorrenza per intervenire. E' il caso della Roma, la quale si sarebbe inserita nella trattativa già da diverse settimane, avvicinandosi anche in maniera piuttosto sensibile alla Joya. Si attendono ulteriori sviiluppi nei prossimi giorni ma la sensazione è che nascerà una vera e propria asta di mercato.