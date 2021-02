9









Dieci anni, nel calcio, corrispondono almeno a un paio di vite. Se si è fortunati, due cicli e passa la paura di invecchiare insieme ai propri giocatori. E' questo, però, il caso della Juventus? I bianconeri restano una squadra giovane, con una media età molto bassa. La ricostruzione, in questo senso, è già iniziata e in qualche modo procede pure. I problemi probabilmente vanno rintracciati altrove: nel gioco, nell'organizzazione, nella mancanza di idee. E il primo indiziato resta ovviamente Andrea Pirlo con staff al seguito.



IL DATO - La Juventus, dopo 23 gare, vive la sua peggior versione dalla stagione 2011/2012. Ergo: non vincerà lo scudetto. O se lo farà, sarà solo per congiunzioni astrali e per errori altrui. Non ha più il destino tra le proprie mani e questa rischia di diventare la vera difficoltà della stagione. Del resto, guardare troppo in alto dà le vertigini: servirebbe quantomeno riorganizzarsi e darsi nuove indicazioni, tipo il quarto posto. Quello, sì, rischiava di diventare il vero obiettivo e dopo Verona lo è più che mai. Togliersi presunzione e iniziare a vociferare parole diverse negli spogliatoi può essere un ottimo primo passo. Ma di titolo no, non se ne parli: si lasci parlare.