Perché nella Coppa Italia che la Juventus ha alzato nel cielo di Roma, c'è il suo nome stampato. E' il gol più importante della sua carriera. Ma non è un nuovo inizio per Dusan, perché la crescita era già evidente, oltre qualche gol sbagliato, oltre qualche errore, Vlahovic è diventato il centravanti che la Juventus ha pagato 80 milioni di euro.Esordio con la Juve in campionato e Vlahovic segna. Debutto in Champions League e il serbo si sblocca al primo pallone toccato. Finale di Coppa Italia contro l'Inter e l'ex Fiorentina trova il gol del momentaneo vantaggio. Subentra nella ritorno della semifinale di Europa League a Siviglia e indovinate chi sblocca la partita? Si, Vlahovic.In questi mesi si era parlato anche di un Vlahovic poco decisivo nelle partite importanti e contro le big. Una narrazione fuorviante e che non teneva conto dei gol pesanti già segnati. Senza contare come se la Juve ha provato almeno fino a febbraio a lottare per lo scudetto, il merito è tanto dei gol nei minuti finali del serbo, a proposito di "essere decisivi". Ma è tutto il resto che fa la differenza per il futuro