La partita di ieri vinta 3-1 contro il Genoa restituisce due certezze, stando ai voti delle principali testate sportive italiane: Andrea Pirlo sta finalmente mostrando la "sua Juve" e Cristiano Ronaldo è il solito leader che toglie le castagne dal fuoco. Apparsi invece sotto tono Alex Sandro, alla prima da titolare in campionato dopo l'ottima prestazione in Champions, e Adrien Rabiot. Divisivi i giudizi su Rodrigo Bentancur, che convince tutti in fase d'interdizione ma c'è chi ravvisa dei limiti in impostazione. Molto positiva anche la prova di Juan Cuadrado e Weston McKennie e il redivivo Paulo Dybala, buon impatto a partita in corso di Alvaro Morata.

