. Lui, leader tecnico del nuovo corso bianconero, anche e soprattutto dopo i nove mesi di stop dovuti alla rottura del crociato, che ne hanno rallentato la cavalcata e bloccato la sua ascesa a top mondiale. La nuova stagione ha consegnato a Max Allegri una versione rinnovata, più forte e consapevole di quel giocatore che nell'ultima stagione ha faticato molto a trovare continuità e giocate. Sta sempre meglio e la Juve ora gira intorno a lui.E anche ieri il gol lo ha sfiorato, mangiandosene uno.- La Juve ha bisogno di una guida in campo e la sta trovando negli strappi di Chiesa e nella sua voglia di avere il pallone sempre tra i piedi, per incidere. La parola chiave è fiducia, ritrovata e finalmente piena. Quelle responsabilità ora se le va a cercare e la Juve da lui non può prescindere, perché tutto si muove intorno a lui. E ora? Dopo aver allontanato il mercato, ora però parte la corsa per il rinnovo: serve prima che sia troppo tardi, alla Continassa vogliono blindarlo senza ritrovarsi posizione di debolezza, con lui e con chi lo vuole, sottolinea calciomercato.com. Perché ora come mai è fondamentale tenerselo stretto.