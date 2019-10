di Alessio Salerio

La sfida tra Inter e Juventus non si gioca soltanto sul campo, domenica a San Siro nel derby d'Italia e, in generale, per lo scudetto. L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra e i tanti rinforzi estivi di Beppe Marotta hanno senza dubbio avvicinato i bianconeri e oggi il tricolore sembra essere un obiettivo possibile, soprattutto dopo le sei vittorie consecutive di questo avvio di stagione in Serie A. La sfida eterna tra i due club, però, si gioca anche sul mercato, dopo un'estate già di per sé avvincente.



SCAMBIO FALLITO - A tenere banco tra i due club è stato soprattutto il tentativo fallito di scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Fabio Paratici non ha accettato di cedere la Joya ai diretti rivali per lo scudetto e Maurito ha finito per volare al Paris Saint-Germain nelle ultime ore di mercato, togliendo ai bianconeri l'ultimo obiettivo per rinforzare la rosa in termini di centravanti. Marotta continua ad apprezzare Dybala, ma oggi l'affare è più che mai lontano dal concretizzarsi.



SFIDA INFINITA - I nomi caldi d'interesse per Inter e Juventus, però, proprio non mancano. Il più importante tra questi è senza dubbio quello di Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione tra alti e bassi, ma, resta tra i primi obiettivi tanto di Marotta quanto di Paratici. E la Fiorentina, dopo averlo trattenuto in estate sotto promessa di Rocco Commisso, potrebbe dare il via libera alla cessione nel 2020, a patto di trovare sul tavolo un'offerta dal almeno 70 milioni di euro.



Non solo Chiesa: tutti gli obiettivi di mercato in comune tra Inter e Juventus nella nostra gallery dedicata.