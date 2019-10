La sfida tra Inter e Juventus non sarà mai banale. Il derby d'Italia di questa sera, però, ha senza dubbio una valenza ancor più importante rispetto a quelli di questi ultimi anni, in cui i bianconeri si sono sempre presentati da grandi favoriti. La squadra di Antonio Conte si è presa la vetta di classifica, a +2 su quella di Maurizio Sarri, e viaggia spedita a punteggio pieno, con la voglia di confermarsi anche questa sera. Insomma, i nerazzurri sono pronti a scrivere la parola "fine" sull'egemonia in Italia dei bianconeri e, per farlo, devono anche strappare loro alcuni importanti obiettivi di mercato.



CHIESA - La Gazzetta dello Sport, in questo senso, ha fatto il punto sulle trattative in comune, a partire dal nome più caldo, quello di Federico Chiesa. Fabio Paratici lavora all'affare da oltre un anno e, dopo aver raggiunto la fiducia del ragazzo e della famiglia, è stato a un passo dal grande colpo di mercato in estate, fermato soltanto dall'arrivo del presidente Rocco Commisso. E Beppe Marotta, nell'ambito del successivo scambio tra Biraghi e Dalbert, ha provato a porre le condizioni per il futuro "scippo" del talento classe '97 ai bianconeri.



TONALI - E' poi sempre aperta la questione riguardante Sandro Tonali. Il gioiellino classe 2000 sta vivendo un'ottima stagione d'esordio in Serie A con il suo Brescia e non fa che aumentare l'interesse di Inter e Juventus, ma anche di Milan, Napoli e Roma. Paratici è disposto a impegnare una cifra importante per il "nuovo Pirlo", mentre Marotta è sempre alla ricerca del salto di qualità a centrocampo e, per questo, segue sempre Tonali da vicino.



OCCHIO A ICARDI - La Rosea, poi, aggiunge che l'affare Mauro Icardi non si è concluso con il suo passaggio in prestito al Paris Saint-Germain. Nel caso in cui il club francese farà valere il diritto di riscatto a fine stagione, fissato a 70 milioni di euro, l'argentino volerà definitivamente all'ombra della Tour Eiffel. Altrimenti, l'interesse della Juventus resta vivo e potrebbe tornare a infiammarsi nella prossima estate di mercato.



Gli altri nomi d'interesse sull'asse di mercato tra Inter e Juventus nella nostra gallery dedicata.