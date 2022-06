17 anni e 19 trofei. Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus e il primo pensiero di Massimiliano Allegri è stato sul suo sostituto, e non di campo. Quanto di carisma. Ecco perché Angel Di Maria deve diventare l'uomo fondamentale attorno al quale costruire questo mercato. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il Fideo sembra più vicino. Anche perché la dirigenza bianconera è stata molto paziente finora ma nelle prossime ore si aspetta la risposta finale da Ibiza, dove Di Maria avrà sicuramente avuto modo di chiedere informazioni sulla Juventus e sul nostro calcio ai tanti giocatori transitati in Serie A che ha incontrato sull’isola in questi giorni. LE CIFRE - Lo sappiamo: un solo anno di contratto, poi la chiusura di carriera al Rosario Central, la sua prima squadra. La dirigenza Juve è riuscita a riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi modificando la proposta in un annuale a cifre molto vicine a quelle chieste dal giocatore (circa 7 milioni netti di ingaggio, con eventuale opzione sul secondo anno a favore di Di Maria). Così la Signora ha praticamente pareggiato l’offerta del Barcellona. L'unica vera concorrente.