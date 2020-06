Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani spazio al mercato: "E' il giorno di Arthur" titola Tuttosport in taglio alto. Il brasiliano è atterrato a Torino dove svolgerà le visite mediche con la Juve. Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Lazio in rimonta sulla Fiorentina: "E' viva!". I biancocelesti tornano a -4 dalla Juve, che intanto si gode "La Benedetta di Dybala: l'evoluzione della 'maledetta' di Pirlo". La Gazzetta dello Sport apre con il mercato dell'Inter: "Operazione centrocambio" con Hakimi e Tonali. Di spalla "Arthur a Torino oggi fa le visite, firma per 5 anni. E Pjanic saluta".