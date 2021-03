Nel nostro appuntamento 'Meteorite' vi raccontiamo le storie di giocatori che non hanno lasciato un gran segno nella storia della Juventus. O magari lo hanno lasciato proprio per come ci si ricorda, a distanza di anni, della non esaltante avventura in bianconero. Nella sesta puntata vi raccontammo dell'attaccante francese Nicolas Anelka, che fu ingaggiato per sei mesi a gennaio 2013 e non andò mai a segno. Un giocatore che però ha vestito la maglia juventina e dunque fa parte a tutti gli effetti della storia del club.