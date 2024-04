Il messaggio di Juventus

È un giorno speciale per la Juventus e per tutti coloro che sono legati al club bianconero. Oggi, il 1° aprile, si festeggia il compleanno di John Elkann, CEO di Exor, la società che controlla la Juventus. In occasione di questo importante evento, il sito ufficiale della squadra ha voluto rendere omaggio a Elkann, sottolineando il suo ruolo fondamentale all'interno del club e la sua visione strategica che ha contribuito a plasmare il percorso della Juventus.Presidente di Stellantis, Presidente Esecutivo di Ferrari e amministratore delegato di Exor, John Elkann compie oggi 48 anni.Tantissimi auguri da parte di tutti noi!