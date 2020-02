Your browser does not support iframes.

"E' grigia. Una brutta Juve sconfitta a Lione" ecco il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla pessima prestazione della Juventus contro il Lione. La gara di andata in Francia lascia l'amaro in bocca ai bianconeri, che ora allo Stadium si giocheranno tutte le possibilità di non uscire anzitempo dalla Champions League. L'obiettivo, d'altronde, è quello di arrivare fino in fondo e perdere al primo ostacolo rappresenterebbe un grande passo indietro. Il gioco manca, così per Sarri le prossime preoccupazioni saranno tutte rivolte verso la sfida contro l'Inter.