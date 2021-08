E' bastata una manciata di minuti aper far impazzire i tifosi. Il centrocampista classe '98 ha debuttato con la Juve nella trasferta di Udine entrando al 90' al posto di Bentancur: risultato già fissato sul 2-2 e passerella finale per la sua prima volta con la nuova maglia. L'ex Sassuolo ieri si è allenato ieri con gli altri giocatori che non sono scesi in campo alla Dacia Arena o che hanno giocato solo in parte, oggi Allegri ha dato un giorno di riposo e la squadra si ritroverà in campo domani per una doppia sessione in vista della sfida di sabato contro l'Empoli.- Nella seconda giornata di campionato potrebbe arrivare il debutto di Locatelli da titolare, allo Stadium. Manuel è il giocatore più atteso e il giocatore è determinato ad avere almeno più spazio rispetto alla settimana scorsa.. A Udine non era ancora pronto per giocare dall'inizio, Allegri l'ha portato in panchina perché non al 100% ma anche per mantenere gli equilibri interni considerando che era appena arrivato dal Sassuolo.- Sabato sarà tutta un'altra storia: il giocatore si è già inserito in gruppo e da qui a sabato sarà l'osservato speciale di Max (e non solo).e in vista della sfida con l'Empoli si gioca il posto con Locatelli. L'altro slot del centrocampo nel 4-4-2 bianconero dovrebbe essere occupato da Rodrigo Bentancur, a oggi in vantaggio su Rabiot che ha recuperato dall'infortunio e domani rientrerà in gruppo.