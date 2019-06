di Federico Mariani

Il campionato è finito, ma certe rivalità non dormono mai. Juventus e Napoli sono state spesso protagoniste di una feroce rivalità nelle ultime stagioni con duelli in campo e schermaglie a livello mediatico. Nell’estate che va iniziando, però, le due società potrebbero scontrarsi anche in sede di mercato. Colpa dell’ambizione di entrambi i club, desiderosi di crescere ulteriormente rispetto a quanto fatto nel corso della stagione da poco conclusa. Non è un caso se bianconeri ed azzurri abbiano due obiettivi di mercato in comune.



SPURS – Sicuramente sia Juve che Napoli avranno guardato con attenzione alla finale di Champions tra Liverpool e Tottenham. Entrambi i contendenti si saranno aspettati grandi cose da Kieran Trippier. L’esterno inglese degli Spurs era chiamato ad una serata particolarmente complicata, con il difficile contenimento delle folate portate da Mohamed Salah e compagni. Il Napoli si è fatto avanti per primo, cercando di valutare i margini di trattativa. Il trasferimento sembrava realizzabile, ma l’inserimento della Juventus ha rallentato l’operazione e, al momento, sono i bianconeri in leggero vantaggio, anche se i campioni d’Italia non affondano il colpo. Bisogna ancora definire con esattezza quale sarà il futuro di Joao Cancelo. Solo allora si comprenderà con maggiore precisione la strategia di Fabio Paratici.



BLANCOS - Discorso opposto guardando ad uno dei talenti della fucina del Real Madrid. Infatti, la Juve è stata la prima a muoversi per James Rodriguez. Il colombiano è dato in uscita dai Blancos, ma la trattativa con la squadra dell’amico Cristiano Ronaldo si è raffreddata a causa del forcing di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli ha avuto alle sue dipendenze l’esterno sudamericano nel 2014/15 e lo vorrebbe riavere per accorciare il gap che separa gli azzurri dai campioni d’Italia. Un dispetto di mercato tra le grandi protagoniste degli ultimi anni in Italia.