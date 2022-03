di Gianluca Minchiotti

E' già Juve-Inter. D'accordo, in mezzo ci sono il Villarreal e la Salernitana per i bianconeri, e la Fiorentina per i nerazzurri. E poi c'è la sosta per gli spareggi mondiali della Nazionale. Ma tutti, juventini e interisti, hanno già in testa la giornata numero 31, dopo la pausa, quando all'Allianz Stadium andrà in scena una nuova puntata della sfida fra le due eterne rivali del nostro calcio. Un duello che in realtà, nelle ultime settimane, si è già animato, su almeno cinque fronti. Vediamoli.



