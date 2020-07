Tuttosport in edicola apre con “Senza pietà”, riferendosi al derby vinto dalla Juve 4-1 contro il Torino. Poi prosegue: “I bianconeri sono implacabili, i granata schiacciati. Dybala e Ronaldo a segno per la quarta partita di fila”.





L’apertura del Corriere dello Sport è sulla lotta scudetto: “E’ fuga”, poi prosegue: “Dybala, Cuadrado e Ronaldo travolgono il Toro. Il Milan passa all’Olimpico con Calhanoglu, il rigore di Ibra e Rebic. A otto turni dal termine l’allungo può essere decisivo.



