La febbre da Juventus Women non passa, e perché mai dovrebbe farlo. Così, sulla scia dell'entusiasmo dello scudetto prima e del Mondiale poi, il pubblico continua a seguire da vicino il calcio in rosa: l'occasione della gara d'andata dei sedicesimi di Champions League contro il Barcellona ha fatto registrare un altro sold out. Sono stati infatti 5662 gli spettatori che sono accorsi ad Alessandria, un impianto che, come ha detto Sara Gama, "si presta meglio ai calcio femminile". Più piccolo dell'Allianz - da record la gara con la Fiorentina - e per questo più facile da riempire. Ormai, senza problemi.