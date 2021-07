È pronto a scatenarsi un nuovo derby di mercato tra Juve e Inter. Il calciatore finito nella lista di Marotta e della coppia Nedved-Cherubini è, spagnolo classe 1992 del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sportitialia, i due club starebbero monitorando la situazione legata al calciatore che ha il contratto in scadenza col Barça nel giugno del 2022. Sergi Roberto può ricoprire più ruoli: ha iniziato la carriera come centrocampista, ma da più stagioni viene ormai schierato come terzino destro o sinistro dal club catalano. Duttilità e possibilità di ingaggiarlo la prossima stagione a parametro zero: lo spagnolo può essere un'ottima occasione per bianconeri e nerazzurri.